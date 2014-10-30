مقتل 3 تكفيريين وتدمير 6 أنفاق بسيناء

واصلت القوات المسلحة مداهمة الأوكار والبؤر الإرهابية بشمال سيناء، حيث قامت وحدات من الجيش الثاني الميداني، وعناصر من الصاعقة والوحدات الخاصة من الأمن المركزي، وبدعم طائرات الهليكوبتر المسلح، بتمشيط عدد من القرى والمناطق المحيطة بالعريش، ورفح، والشيخ زويد، وفرض سيطرتها الأمنية علي هذه المناطق.

وأسفرت المداهمات عن قتل 3 تكفيريين، وإصابة 3 آخرين، في تبادل لإطلاق النيران مع الجيش والشرطة، كما تم حرق وتدمير 9 أوكار، و5 منازل، ودراجتين ناريتين.

كما نجحت عناصر حرس الحدود، بالتعاون مع عناصر الهيئة الهندسية، في اكتشاف وتدمير 6 أنفاق جديدة، على الشريط الحدودي برفح.

وعلى صعيد متصل، فرضت عناصر من القوات البحرية، وحرس الحدود، طوقًا أمنيًّا على الشريط الساحلي للبحر المتوسط بين العريش، وخط الحدود الدولية مع قطاع غزة، لمنع تسلل العناصر الإرهابية عن طريق البحر.

كما واصلت عناصر من الجيش الثالث الميداني، ووحدات التدخل السريع، انتشارها على امتداد الطرق والمدقات ومحاور التحرك لتضييق الخناق علي العناصر التكفيرية ومنعها من التسرب إلى وسط وجنوب سيناء.