«شكري» يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية في الجزائر

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الجزائر، عبدالقادر مساهل، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية، في مقدمتها التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وسبل استعادة الأمن والاستقرار هناك.

وذكر السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير «شكري» أكد خلال اللقاء على مواقف مصر الداعمة للمؤسسات الشرعية في ليبيا، وعلي رأسها مجلس النواب المنتخب، والحكومة التي أقرها المجلس، وأهمية الانخراط في حوار سياسي بعيداً عن استخدام السلاح والتهديد به، لعدم وجود حل عسكري للأزمة هناك.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على أهمية تعزيز دور دول الجوار الجغرافي لليبيا في استعادة الأمن والاستقرار، ورفض التدخلات الأجنبية الخارجية في الشأن الليبي، والتأكيد على وحدة الأراضي الليبية.