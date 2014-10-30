أخبار عاجلة

ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«شكري» يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية في الجزائر

  • مصر
  • 3
Google+ Print

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الجزائر، عبدالقادر مساهل، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية، في مقدمتها التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وسبل استعادة الأمن والاستقرار هناك.

وذكر السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير «شكري» أكد خلال اللقاء على مواقف الداعمة للمؤسسات الشرعية في ليبيا، وعلي رأسها مجلس النواب ، والحكومة التي أقرها المجلس، وأهمية الانخراط في حوار سياسي بعيداً عن استخدام السلاح والتهديد به، لعدم وجود حل عسكري للأزمة هناك.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على أهمية تعزيز دور دول الجوار الجغرافي لليبيا في استعادة الأمن والاستقرار، ورفض التدخلات الأجنبية الخارجية في الشأن الليبي، والتأكيد على وحدة الأراضي الليبية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به