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حمدان بن محمد يوجه برفع علم الدولة على دوائر ومؤسسات دبي

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حمدان بن محمد يوجه برفع علم الدولة على دوائر ومؤسسات دبي حمدان بن محمد يوجه برفع علم الدولة على دوائر ومؤسسات دبي

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي بالمشاركة في الحملة الوطنية ليوم العلم في الثالث من نوفمبر المقبل ورفع علم الدولة على مبانيها ومرافقها بشكل موحد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في ذلك اليوم.

وتأتي توجيهات سموه في أعقاب دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى الاحتفال بيوم العلم برفعه بشكل موحد على الدوائر والمؤسسات والمنازل ومختلف المرافق في الدولة.

 وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم .."سيظل علم دولة الإمارات مرفوعا بإذن الله على منازلنا ودوائرنا ..وهو قبل ذلك مرفوع في قلوبنا ..فيوم العلم مناسبة غالية نجدد من خلالها الولاء لدولتنا الغالية وقيادتها الرشيدة ونحتفل فيها بتطلعات دولة الإمارات لمستقبل مشرق بالعطاء والإنجازات".

 وأكد سموه أن الاحتفال بيوم العلم يؤكد على وحدة الإماراتيين وتكاتفهم وتلاحمهم الوطني والاجتماعي وانتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادة الدولة الرشيدة والتفافهم حولها في مختلف الظروف والمعطيات.

 

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