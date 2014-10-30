دبي تفوز بتنظيم المؤتمر الدولي لقانون التسجيل العقاري 2016

فازت إمارة دبي باستضافة الدورة العشرين للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للعلاقات العامة حول قانون التسجيل العقاري 2016، والذي ينظمه المركز الدولي لقانون التسجيل العقاري "سيندر"، بحصول الإمارة على أغلبية الأصوات؛ متفوقة على كل من الصين وكولومبيا المرشحتين للاستضافة، حيث جاء الإعلان عن الفوز خلال مشاركة دائرة الأراضي والأملاك في دبي في الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر والتي أقيمت في العاصمة التشيلية سانتياغو.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "نوّد أن نعرب عن عظيم فخرنا لاستضافة هذا الحدث الدولي المرموق الذي يستقطب كل عام نخبة خبراء التشريعات العقارية حول العالم. وخلال عملية التصويت العامة التي شهدها هذا المؤتمر، برزت مكانة دبي، وما تحظى به من سمعة عالمية مرموقة بعد أن حظيت بأغلبية أصوات وفود الدول البالغ عددها 77 دولة، حيث تمكنت من الاستحواذ على غالبية الأصوات، متفوقة بذلك على الدولتين المنافستين الصين وكولومبيا".

> وارتكزت عملية الترشيح لاستضافة الدورة العشرين من هذا الحدث على ثلاثة معايير رئيسة، وهي الشفافية وثقة المستثمر وحفظ الحقوق العقارية، لتكون بذلك الأسباب المحددة التي ضمنت لإمارة دبي حظوظ الفوز بهذا الملتقى السنوي العالمي المهم. ويعود الفوز أيضاً للحرص الذي أبداه وفد الدائرة خلال مشاركته في الدورة السابقة لإبراز إنجازاتها وما تقدمه من مبادرات في مجال التسجيل العقاري أمام هذا المحفل الدولي الكبير. وفي الإطار ذاته، قدمت أراضي دبي ورقة عمل عن خبراتها في هذا المجال، إضافة إلى المشاركة بمنصة لعرض البرامج الالكترونية طورتها مؤسسة الإمارات للحلول العقارية، الذراع التقني لدائرة الأراضي والأملاك.

وشهدت دورة هذا العام إقبالاً عالمياً واسعاً من قبل وفود المؤسسات المعنية بهذا الشأن، حيث ركز المؤتمر على محورين رئيسين، وهما: الملكية ونقل الملكية والاحتيال ودور سجلات الأراضي، إضافة إلى تنظيم وإدارة سجلات الأراضي، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني ونقل الملكية الإلكترونية عبر الحدود ومهنة مسجل ومدقق عمليات المبايعة.

وأضاف بن مجرن. "نحن على ثقة تامة أن الدورة المقبلة ستسجل حضوراً عالمياً غير مسبوق، لاسيما وأن دبي تحتل موقعاً جغرافياً مميزاً في وسط قارات العالم. لذلك فإننا سنتخذ من هذا المؤتمر منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات التي توصلنا إليها في هذا المجال، والحلول التي طورها خبراؤنا للتغلب على التحديات. وفي الوقت ذاته، ستتمكن الوفود العالمية من الاطلاع على تجربتنا المعاصرة في كافة جوانب القطاع العقاري على أرض الواقع. وبهذه الطريقة، يمكننا الترويج لإنجازاتنا وحشد التأييد لمبادراتنا التي تركز على التوصل إلى قانون دولي محدد للتسجيل العقاري".

يشار إلى "أراضي دبي" قد تمكنت من ترسيخ مكانتها في العديد من فئات العمليات العقارية، خاصة تلك الجوانب المتعلقة بالتسجيل والتنظيم والتشريع. ونجحت خلال السنوات الماضية من حجز مكانة متقدمة لها على مؤشرات الأداء العالمية، كما فازت بالعديد من الجوائز التي تصدرها كبرى المؤسسات والمعاهد الدولية، إضافة إلى العديد من الجوائز المحلية والإقليمية. وعلى سبيل المثال، تم الإعلان عن فوزها بجائزة أفضل دائرة حكومية مشاركة في ملتقى الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية 2013، وفازت بدرع الحكومة الإلكترونية عن أفضل منصة تفاعلية عن فئة المواقع والمؤسسات الرسمية، وجائزة الدرع الذهبي الاستراتيجي عن فئة مواقع المؤسسات الرسمية خلال العام الجاري، إضافة إلى الكثير من الجوائز الأخرى.