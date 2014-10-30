"أبوظبي للرقابة الغذائية" تنفي شائعة دجاج " ناجتس"

أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية سلامة منتجات قطع دجاج " ناجتس" الموجودة في الإمارة.

وشدد محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز .. على أن سلامة المنتجات الموجودة والمستوردة للإمارة مثل منتجات الدواجن والمنتجات الحيوانية الأخرى تخضع لمعايير رقابة عالية ومواصفات معتمدة على أفضل المعايير .. كما أن اللحوم المستخدمة في تحضيرها تذبح وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومصحوبة بشهادات تفيد ذلك من جمعيات إسلامية معتمدة لدى سفارات دولة الإمارات في تلك الدول و يتم زيارتها بشكل دوري للتأكد من التزامها بتلك المعايير.

وأوضح أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تلقى العديد من الاستفسارات عبر مختلف وسائل التواصل حول مصداقية الفيديو الذي انتشر في الآونة الأخيرة عن تصنيع قطع الدجاج " الناجتس " وأنه بعد الاطلاع تبين أن الفيديو يحتوي على معلومات مغلوطة.

ولفت الريسي إلى أن الجهاز يتابع وبصفة مستمرة جميع القضايا الغذائية في الداخل والخارج لتحقيق السلامة الغذائية في الإمارة ويتيح عدة قنوات للتواصل مع الجمهور بداية من مركز اتصال حكومة أبوظبي عبر الرقم المجاني/ 800555 / مرورا بصفحة الشائعات الغذائية على الموقع الرسمي للجهاز والتي يتم تحديثها أولا بأول وصولا إلى صفحات الإعلام الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية والتي يتم رفدها بآخر المستجدات حول الشائعة الغذائية .