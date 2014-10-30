جينفير لوبيز: تعرصت للعنف في علاقاتي

اعترفت النجمة العالميّة Jennifer Lopez في الكتاب الذي ستصدره عن حياتها، أنّها شعرت بأنّها معنّفة، في بعض علاقاتها السابقة.

ولم تحدّد النجمة طبيعة العنف الذي تعرّضت له، حيث قالت: "لم تكن عيناي يوماً سودادوين أو شفتاي مجروحتين، إلا أنّني شعرت بالعنف بطريقة معيّنة، ربما معنويّة، أو بالمشاعر، أو حتى بالكلام"...

وقد شمل الكتاب نجاحات Jennifer وفشلها، خاصة فيما يخصّ انفصالها عن طليقها النجم Marc Anthony، الذي أنجبت منها توأمها Max و Emme.

وقد تحدّثت النجمة لمجلّة " PEOPLE" عن أنّ فكرة الكتاب كانت خاصّة بمعجبيها، أي أنّها ستكتب فيه عن جولاتها الغنائيّة ونجاحاتها، لكنّها وجدت نفسها تغوص في تفاصيل حياتها وعلاقتها الغراميّة وزواجها 3 مرّات.

يُذكر أنّ الكتاب، الذي يحمل عنوان "حبّ حقيقي"، سيصدر في الـ4 نوفمبر القادم بنسختين، إحداهما باللغة الإسبانية والأخرى بالإنجليزيّة، تطرحان في الوقت نفسه. وهو يحوي مذكّرات Jennifer Lopez اليوميّة، وكذلك صوراً حصريّة لم يسبق نشرها.