رعب وتشويق وأكشن جديد الصالات العربية

ثلاثة أفلام بدأ عرضها في معظم الصالات العربية، وهذه لمحة سريعة عنها.

John Wick

فيلم من نوع الاكشن والتشويق من بطولة Keanu Reeves الذي يحاول العودة بقوّة الى الشاشة الكبيرة من خلال أفلام من هذا النوع يعمل فيها كمنتج منفّذ. بعد وفاة زوجته وسرقة سيارته وكلبه من قبل إبن أخطر رئيس عصابة في نيويورك والذي كان هو وراء إطلاق سراحه، يقرر القاتل المحترف والمعتزل John Wick العودة لتحقيق العدالة. John Wick يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والعراق ومصر ولبنان.

الجزيرة 2

الأفلام المصرية لها حصة هذا الأسبوع في صالاتنا مع إطلاق الجزء الثاني من فيلم الأكشن والدراما الجزيرة 2 الذي شارك في بطولته أحمد السقا ومحمود ياسين وهند صبري وخالد الصاوي وزينة وتولّى إخراجه شريف عرفة. يبدأ الفيلم ليلة هدم السجون في يناير عام 2011 حتى منتصف عام 2012، وما مرّ في مصر من أحداث وخيانات للوطن والشعب من جماعات ممولة من الخارج وأخرى إرهابية. يذكر أن الممثل الراحل خالد صالح أدّى في هذا الفيلم أحد أجمل أدواره من خلال شخصية الشيخ جعفر. الجزيرة 2 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ومصر ولبنان.

Ouija

الرعب يضرب بقوة هذا الأسبوع بمناسبة Halloween، حيث يعرض فيلم Ouija الذي تدور قصته بعد مقتل شابة بطريقة غامضة وهي تلعب بلعبة الـ Ouija. هذا الأمر دفع مجموعة من أصدقائها الى التحرّي عن الموضوع ومعرفة حقيقة ما حصل من خلال هذه اللعبة ولكن هذا القرار سوف يضعهم في مواجهة أرواح شريرة متعطشة للقتل. Ouija يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان والعراق ومصر ولبنان.