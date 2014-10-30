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بعد انضمام رامي عياش إلى بلاتنيوم ريكوردز.. من المدلل الآن؟

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بعد انضمام رامي عياش إلى بلاتنيوم ريكوردز.. من المدلل الآن؟ بعد انضمام رامي عياش إلى بلاتنيوم ريكوردز.. من المدلل الآن؟

الخميس 30-10-2014 17:44

في احتفالية خاصة من نوعها، أقيمت أمس في أبو ظبي بغاليريا مول في الساحة
الخارجية حضرها نخبة من النجوم والشعراء والملحنين والذين جمعتهم شركة بلاتنيوم
ريكوردز للإعلان عن حلتها الجديدة وانضمام نجوم جدد إلى الشركة، أعلنت عن
مشاريعها الجديدة كتأسيس Platinum Independent Label كأول شركة عربية تنتج
لفنانين عرب يقدمون أغنيات أجنبية. وعن تأسيس "فريق صنع الموسيقى" الأول من
نوعه في العالم العربي مستشارين للشركة وداعمين لنجوم بلاتنيوم ريكوردز من
الناحية الموسيقية وهم ميشال فاضل، وهادي شراره، ونزار فرنسيس، ومحمد رحيم،
وفايز السعيد، وفهد الناصر، وعلي الخوار، وأمير طعيمة. كما أنضم إلى الشركة
النجم رامي عياش ومحمد عساف وزياد خوري وكارمن سليمان ودنيا بطمة وجميلة وحلا
الترك.

بدأ الحفل الذي قدمته لجين عمران وأدرات ايضاً جلسة المؤتمر بكلمة ترحيبية من
تيمور مرمرشي، مدير عام شركة "بلاتينوم ريكوردز"، تحدث فيها عن استكمال المرحلة
الأولى من عملية إعادة الهيكلة الداخلية للشركة، وتأسيس فريق "صنّاع الموسيقى
في بلاتينوم"، كنواة لمؤسسة فنية متكاملة. ومن بعدها اجتمع فريق صناع الموسيقى
على المسرح وتحدث كل منهم عن دوره وانضمامة للشركة كمستشار موسيقي واعدين أن
يقدموا مجموعة من الأغنيات المتميزة في المرحلة المقبلة، ثم تم عرض لنجوم
الشركة تخللها مقاطع من الحفلات والفيديو كليب وجلسة التصوير، ثم ظهروا على
المسرح وكان رامي يجلس على الكرسي في الوسط وعلى يمينه ويساره عساف ودنيا بطمة
وكارمن سليمان وزياد خوري وجميلة وحلا الترك وقدموا لوحة غنائية، فغنى كل منهم
مقطعاً من أغنية بلهجات مختلفة واحد تلو الآخر، واختتمها رامي عياش بأغنية من
ألبومه الجديد، والذي كان يصفق لكل منهم أثناء غنائه، بينما زاد إعجابه بحلا
الترك ،خاصة عندما غنت مقطع باللغة الإنجليزية مع حركات راقصة منها أظهرت فيها
موهبة جديدة، حيث حظيت على أعلى تصفيق من الحضور.

ثم بدأ المؤتمر الصحفي ودارت النقاشات بينهم وبين وسائل الإعلام منها حول الفرص
المتاحة أمام الفنانين العرب وحظوظهم في الانتشار العالمي من خلال الأغنيات غير
العربية، وأوضح مرمرشي أن فكرة تأسيس شركة "Platinum

Independent Label" لإنتاج أغنيات أجنبية يقدمها فنانون عرب لتُسوق لاحقاً في
الخارج، قد نشأت لديه من خلال متابعته لبرامج المواهب وفي الإجابة عن سؤال بمن
سيكون المدلل في الشركة بعد انضمام عياش لها حيث كان عساف هو من يتمتع بتلك
الميزة أجاب تيمور بطريقة دبلوماسية: سيوزع الدلال عليهم بالتساوي، وعقب اختتام
المؤتمر أقيم حفل عشاء حضره كل الحضور فيما غاب عنه محمد عساف إذ غادر عقب
المؤتمر مباشرة.

المزيد من الكواليس والحوارات مع النجوم قريباً في مجلة "سيدتي".

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سيدتي

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