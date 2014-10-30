أول مدونة موضة عربية بضيافة دار لويس فويتون

دعت دار "لويس فويتون" Louis Vuitton مدونة الموضة والفاشيونيستا البحرينية العربية ومؤسسة موقع TheOverdressed.com "دانا الخليفة" لقضاء تجربة فريدة من نوعها مع الدار في باريس، وتعد هذه التجربة مع مدونة موضة عربية هي الأولى من نوعها للدار. وقد تضمنت هذه التجربة زيارة لمنزل عائلة "فويتون" Vuitton والمشغل الخاص بها في Asnieres، كما حضرت عرض الأزياء لموسم ربيع وصيف 2014 في باريس. و تعرفت عن قرب على إحدى أهم حقائب موسم خريف وشتاء "ألما بي بي" Alma BB –التي حملتها مؤخراً الملكة رانيا"- وقد قام فريق من الدار بالتقاط صوراً خاصة ومميزة لدانا وهي تحمل الحقيبة المصممة وفق تقنية حديث تدعى "Malletage" والتي قام المدير الإبداعي للدار Nicolas Ghesquiere بإضافة لمساته العصرية عليها بأول مجموعة رسمية صممها للدار محافظاًً على عراقة وإرث "لويس فويتون" Louis Vuitton.

تجربة فريدة ومميزة لن تنساها "دانا الخليفة، وخاصة بعد أن تعرفت على إرث الدار، ومجموعاته المميزة عن قرب.