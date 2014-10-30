إطلالات صادمة للنجمات في حفل amFAR فمن كانت الأجرأ؟

شهدت لوس أنجلوس، مساء البارحة، ليلة فاخرة وساحرة، والأكثر من ذلك على الموضة. حيث اجتمع نجوم العالم في حفل amFAR Inspiration حيث تألّقوا بتصاميم لأشهر دور الأزياء العالميّة. لكنّ اللافت أنّ الكثير من هذه الإطلالات اتّسمت بالطابع الجريء، والذي وصل إلى حدّ المبالغة.

ترّأس قائمة الجرأة في الإطلالات كلّ من Miley Cyrus، وRihanna وهذا ليس بمستغرب، حيث أنّهما معروفتان بأسلوبهما المتمرّد وغير الإعتيادي. وقد اختارت Cyrus فستاناً من شرائط لامعة من Tom Ford وكذلك Rihanna التي وقع خيارها على المصمم المُبتكر نفسه، لكن على فستان أبيض مصنوع من الشيفون ومزيّن بالورود على منطقة الصدر. Gwyneth Paltrow اختارت توكسيدو من تصميم Tom Ford أيضاً، وبدت غاية في الرقيّ والجاذبيّة. أما عارضة الأزياء Alessandra Ambrosio فقد وقع اختيارها على مصمّم الأزياء اللبناني Zuhair Murad وارتدت فستاناً أسود طويلاً من تصميمه. Lea Michele تألقت بفستان بلون معدني من Versace، وAshley Madkwe اختارت فستاناً فضيّاً من مجموعة Giorgio Armani لشتاء 2015. Milla Jovovich بدت حيويّة ومشرقة بالأحمر، خاصّة وأنّ هذا الفستان أبرز حملها بطريقة جميلة. Sharon Ston اختارت Jumpsuit أسود، وبدت عصريّة وأنيقة. أما مدوّنة الموضة الشهيرة Chiara Ferragni فقد اختارت فستاناً من الريش الأزرق، من مجموعة Fendi لصيف 2015 ، وبدت إطلالتها شبابيّة ومعاصرة.

شاهدي معنا أجمل إطلالات حفل amFAR وأكثرها جرأة وتميّزاً، وساعدينا على اختيار النجمة الأكثر أناقة.

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