20 دعوى قضائية ضد وزير الرى لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية بمشروع توشكى

أعلن وائل رفعت محام العاملين بمحطة طلمبات توشكى عن حصوله على عدد من الأحكام القضائية ضد وزير الموارد المائية والرى ، ورئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، ورئيس الإدارة المركزية لمشروع توشكى، تطالبهم بصرف مستحقات مالية عبارة عن بدلات إقامة وتفرغ وطبيعة عمل وإعاشة الا ان مسئولى الوزارة رفضوا التنفيذ.

وأشار وائل إلى أن هذه الأحكام صادرة من محكمة مجلس الدولة وبناء عليه قاموا برفع 20 جنحة أمام محكمة أسوان الإبتدائية اتهموا فيها وزير الرى ، ورئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، ورئيس الإدارة المركزية لمشروع توشكى بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية بصرف مستحقات مالية خاصة بالعاملين مع الاستيلاء على أموال صادر بها أحكام قضائية ، وقامت النيابة العامة بتحديد موعد لعقد جلسات للنظر فى هذه الجنح أمام محكمة جنح أسوان حيث تقرر ان تنظر المحكمة 6 قضايا يوم 5 نوفمبر القادم و 7 قضايا يوم 2 ديسمبر القادم و 4 قضايا يوم 7 ديسمبر.

وأكد رفعت أنه أمام إصرار العاملين على صرف مستحقاتهم المالية قامت وزارة الرى بصرف بعض من هذه المستحقات بقيمة 95 ألف جنية الا ان العاملين رفضوا استلام الشيكات الخاصة بالمبلغ، معتبرين ان مسئولى الرى قاموا بتنفيذ خاطئ للأحكام القضائية ، مشيراً إلى ان الجنح التى تم تحريكها تهدف فى المقام الاول إلى صرف باقي مستحقات العاملين فى المشروع، آملين في إصدار أحكام بحبس وعزل المسئولين بوزارة الرى لرفضهم الامتثال وتنفيذ القانون​.