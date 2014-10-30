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شكري يستقبل وزير الدولة للشئون الخارجية في الجزائر

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شكري يستقبل وزير الدولة للشئون الخارجية في الجزائر شكري يستقبل وزير الدولة للشئون الخارجية في الجزائر

 

سامح شكري وزير الخارجية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم وزير الدولة للشئون الخارجية في الجزائر عبد القادر مساهل، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من الملفات الاقليمية في مقدمتها التطورات السياسية والامنية في ليبيا وسبل استعادة الأمن والاستقرار هناك.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير د. بدر عبد العاطى أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على مواقف الداعمة للمؤسسات الشرعية في ليبيا وعلي رأسها مجلس النواب وللحكومة التي أقرها المجلس، وأهمية الانخراط في حوار سياسي بعيداً عن استخدام السلاح والتهديد به لعدم وجود حل عسكري للأزمة هناك.

وتم خلال اللقاء الاتفاق علي أهمية تعزيز دور دول الجوار الجغرافي لليبيا في استعادة الأمن والاستقرار هناك، ورفض التدخلات الأجنبية الخارجية في الشأن الليبي والتاكيد علي وحدة الأراضي الليبية.

 

أ ش أ

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