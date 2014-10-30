هندسة بنها تستضيف معرض “العلوم والهندسة المصري” بالتعاون مع شركة “إنتل”

استضافت كلية الهندسة ببنها ، معرض العلوم والهندسة المصري ، في إطار تعاون الجامعة ووزارة التربية والتعليم مع شركة إنتل، وذلك لنشر التوعية التكنولوجية وتنمية روح الإبتكار لدى الطلاب والذي يؤهل الفائزين للإشتراك في معرض العلوم والهندسة الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2015 .

وأكد الدكتور محمد بسيوني عميد كلية الهندسة، أن المعرض يهدف إلى التعرف على ما وصل إليه الطلاب في مشروعاتهم العلمية، وتوجيه النصائح العلمية لهم حتى يتمكنوا من إنهاء هذه المشاريع، مشيرا الى ان أن عدد المشروعات المشاركة في المعرض بلغ 27 مشروعا في مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربية وهندسة المواد والهندسة الحيوية والكيمياء والطب.

وقام بسيوني بتفقد المعرض برفقة العديد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وكلية العلوم والذين قاموا بدورهم بتقييم تطوعي لهذه المشروعات.