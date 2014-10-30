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جنايات سوهاج تبرء مرشح برلمانى سابق من تهمة خطف شخص مقابل فدية‎

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جنايات سوهاج تبرء مرشح برلمانى سابق من تهمة خطف شخص مقابل فدية‎ جنايات سوهاج تبرء مرشح برلمانى سابق من تهمة خطف شخص مقابل فدية‎

أرشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج ببراءة “راجح – ط – م” موظف مرشح سابق لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز شرطة البلينا ويقيم بقرية برخيل دائرة مركز البلينا بعد اتهامه بخطف شخص وطلب فدية من أهليته نظير العودة وذلك للتباين فى شهادة الشهود.

ترجع أحداث الواقعة عندما تقدم أهلية أحد الأشخاص لمركز شرطة البلينا ببلاغ يفيد اختفاء احد ذويهم وقيام مجهول بالاتصال وطلب فدية نظير العودة ، وبعد تقنين الاجراءات واتهام اهلية المختطف، تم القاء القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وتوالت التحقيقات غلى ان صدر قرار محكمة الجنايات ببراءة المتهم مما نسب اليه.

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