ضبط 1400 لتر بنزين وتحرير محاضر تصرف لأسطوانات بوتاجاز بسوهاج

قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج انه فى اطار مجهودات الرقابة التموينية لضبط الأسواق ومتابعة عملية نداول المواد البترولية تم ضبط 1400 لتر بنزين معبء بجراكن ومعدة للبيع بالسوق السوداء بـ4 محطات بنزين بدائرة بندر ومركز سوهاج، وتم تحريز الكميات، وتحرير المحاضر أرقام 4847 و8379 و8879 و9656 إدارى مركزوبندر سوهاج.

كما تم تحرير محضرين اخرين لمحطتى بنزين تبيع بأزيد من التسعيرة المقررة ، وتحرير المحضرين أرقام 8502 و 7346 إدارى مركز سوهاج ، ومحضر تصرف لاحدى مستودعات البوتاجاز بمدينة المنشاة وذلك لتصرف مدير المستودع “محمود -ب” في 200 أنبوبة لبيعها في السوق السوداء.