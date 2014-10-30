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وزير الداخلية يلتقى “منال الطيبى” بعد حادث السرقة التى تعرضت له

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وزير الداخلية يلتقى “منال الطيبى” بعد حادث السرقة التى تعرضت له وزير الداخلية يلتقى “منال الطيبى” بعد حادث السرقة التى تعرضت له

محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

تلقي السيد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان توضيحات بشأن ما تعرضت له السيدة منال الطيبي عضو المجلس وذلك في إطار اهتمام المجلس بالحادث الذى تعرضت له، حيث ما تعرضت له هى وإبنها عملية سرقة قام بها مجموعة من الأشخاص بإدعاء أنهم من الأمن، حيث توالي الأجهزة المعنية البحث والتدقيق فيما حدث للقبض علي الجناة الذين قاموا بهذه الحادثة.

واهتم السيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بما تعرضت له عضو المجلس وقام باستقبالها بمكتبه اليوم، وفي هذا الصدد يقدر السيد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان علي اهتمام السيد وزير الداخلية وأجهزة الوزارة التى تعمل علي إجلاء الحقيقة حول هذه الحادثة.

 

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