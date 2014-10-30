شكري يستقبل وزير الدولة للشئون الخارجية في الجزائر

استقبل سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم وزير الدولة للشئون الخارجية في الجزائر عبد القادر مساهل، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية في مقدمتها التطورات السياسية والأمنية في ليبيا وسبل استعادة الأمن والاستقرار هناك.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء علي مواقف مصر الداعمة للمؤسسات الشرعية في ليبيا وعلي رأسها مجلس النواب المنتخب وللحكومة التي أقرها المجلس، وأهمية الانخراط في حوار سياسي بعيداً عن استخدام السلاح والتهديد به لعدم وجود حل عسكري للأزمة هناك، وتم خلال اللقاء الاتفاق علي أهمية تعزيز دور دول الجوار الجغرافي لليبيا في استعادة الأمن والاستقرار هناك، ورفض التدخلات الأجنبية الخارجية في الشأن الليبي والتاكيد علي وحدة الأراضي الليبية.