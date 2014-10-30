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ضبط ولى أمر اقتحم مدرسة ببنها حاملًا طبنجة وتعدى على تلميذ بالضرب

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ضبط ولى أمر اقتحم مدرسة ببنها حاملًا طبنجة وتعدى على تلميذ بالضرب ضبط ولى أمر اقتحم مدرسة ببنها حاملًا طبنجة وتعدى على تلميذ بالضرب

أرشيفية

اقتحم رجل أعمال ، صباح اليوم الخميس، مدرسة بنها الثانوية بنين وهو يحمل سلاح ناري طبنجة، وقام بالإمساك بأحد التلاميذ وتعدي عليه بالضرب المبرح وسط زملائه والمدرسين والعاملين بالمدرسة وذلك لتعديه بالضرب علي نجله بنفس المدرسة.

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعة، من العقيد عبدالله جلال مفتش مباحث بنها، يفيد تلقيه بلاغا من مدير المدرسة بالواقعة.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وألقت القبض علي المتهم ويدعى “حسن. م ” وامرت نيابة قسم بنها بحبسه 4 أيام.

أكدت التحريات الأولية، قيام التلميذ المجني عليه بالصف الاول الثانوي بالتشاجر مع نجل المتهم والتعدي عليه بالضرب وسط زملائه وعندما علم المتهم من نجلة بالواقعة اقتحم المدرسة وهو يحمل سلاح ناري “طبنجة” وقام بالتعدي علي التلميذ وسط زملائه والعاملين بالمدرسة وفر هارباً.

من ناحية اخرى شهدت مدرسة الإمام محمد عبدة الإبتدائية ببنها، ضبط تلميذ بالصف الثاني الإبتدائي، بحوزته طلقات نارية حية وعندما سقطت منه سادت حالة من الذعر بين زملائه الذين أبلغوا إدارة المدرسة التي إستدعت أجهزة الأمن والشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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