ضبط ألبان أطفال منتهية الصلاحية بالمرج قبل إعادة تعبئتها‎

تمكنت مباحث المرج من ضبط منتجات ألبان أطفال منتهية الصلاحية داخل عدد 4 مخازن كائنة بدائرة القس، حيث وردت معلومات للرائد محمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة المرج مفادها قيام كلا من: هشام السيد محمود اليد سن 45 مالك شركة FARM / TT للأدوية الكائنة دائرة قسم شرطة الوايلى ومقيم بذات العنوان، نجل شقيقته سامح مجدى بهاء الدين محمد سن 27 حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات ومقيم دائرة قسم بذات العنوان، بتجميع منتجات ألبان الأطفال منتهية الصلاحية داخل عدد 4 مخازن كائنة بدائرة القسم.

انتقل على الفور الملازم أول شريف محمد تيمور – الضابط بوحدة مباحث القسم والقوة المرافقة وتمكنا من ضبط الثاني حال تواجده بأحد المخازن وعثر بداخله على كمية من ألبان الأطفال منتهية الصلاحية وزنت 12 طن تقريبا ، عدد كبير من الاستيكرات مدون عليها “ديرى أمريكا INC “علامة تجارية” لبن بودرة منزوع الدسم تاريخ الإنتاج 15/4/2014م والصلاحية لمدة عامين.

بمناقشته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد إعادة تعبئتها ووضع العلامة التجارية وتاريخ الصلاحية المشار إليها على العبوات وبيعها للمواطنين بالاشتراك مع المتهم الأول.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 29128 لسنة 2014م جنح القسم 00 وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهم احتياطياً وضبط وإحضار المتهم الهارب ، انتداب لجنة من إدارة الصيادلة وإدارة التغذية بوزارة الصحة لفحص عينات وتحليلها بالمعامل المركزية 00 وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.