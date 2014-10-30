بالصور .. حفل ختام فعاليات المهرجان المصري الأوربي للفنون بسوهاج

أكد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ان الإرهاب الذى تواجهه مصر لن يوقف عملية البناء والتقدم وان مصر الجديدة بدأت ولن يستطيع أحد إيقافها.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل ختام فعاليات المهرجان المصري الاوربي للفنون تحت عنوان الفن لغتنا ، واضاف المحافظ بان ليس من شك ان من اجمل صور التواصل الإنساني ان يسعى كل منا ان يلتقى مع الاخر وان يكون الفن هو اللغة المتبادلة بيننا فذلك يزيد التواصل رقيا واحتراماً .

وأوضح سامح حلمى منسق المهرجان بسوهاج بان المهرجان المصري الاوربي يأتي في اطار مشروع بناء قدرات المديرين الثقافيين في اقاليم مصر بالمنصورة واسيوط وسوهاج والاقصر والذى تم تنظيمة من خلال معهد جوتة بالقاهرة وبتمويل من الاتحاد الاوربي وقد حصلت مجموعة من 15 مديرا ثقافيا من المحافظات المصرية على الفرصة لاكتساب رؤى حول مختلف جوانب ادارة المشروعات والادارة الثقافية وذلك في سياق سلسلة من سبعة ورش عمل اديرت من قبل مدربين مصريين ودوليين على حد سواء وتلك المعارف المكتسبة حديثاً ستطبق لاحقاً على ارض الواقع وذلك من خلال اشتراك المديرين الثقافيين في تنظيم مهرجان متجول في مصر .

يجمع المهرجان بين سمات ثقافية محلية واوربية منها ورش عمل حول الفنون المحلية والحرف اليدوية تتيح الفرصة لتصميم الاكسسوارات والخزف والعرائس وكذا اكتساب رؤى حول التصوير الفوتوغرافي الاحترافي والكتابة الهيروغليفية القديمة .

وقدم خلال الحفل عروض للموسيقى العربية وعرض مسرحي ميلودرامية من بينها الفنون الشعبية الفولكلورية وعروض تمثيلية ايمائية ( بانتوايم) ، وعروض موسيقية من بينها الفرقة الالمانية ” ارى ريفولتية ” وكذا موسيقيين محليين من مصر ممن يقدمون أناشيد وأغاني شعبية وغيرها .