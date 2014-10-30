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مقتل شخصين وإصابة طفل في انقلاب سيارة نقل ببنى سويف ‎

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مقتل شخصين وإصابة طفل في انقلاب سيارة نقل ببنى سويف ‎ مقتل شخصين وإصابة طفل في انقلاب سيارة نقل ببنى سويف ‎

شهد الطريق الصحراوى الشرقى حادث انقلاب سيارة نقل أسفر عن مقتل سائق وعامل، وإصابة طفل أمام نفق سنور بمركز ببا ، وتم نقل المتوفين والطفل المصاب إلى مستشفى بنى سويف العام.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن بنى سويف بلاغاً من العميد سامى توفيق مدير إدارة النجدة بانقلاب السيارة رقم “70375″ نقل اسيوط قيادة “محمد مختار سيد” -45 سنة- مقيم ساحل سليم بمحافظة اسيوط.

تبين من تحريات اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية ان السيارة كانت قادمة من القاهرة إلى أسيوط وأمام نفق سنور اختلت عجلة القيادة فى يد السائق نتيجة السرعة، مما أدى إلى انقلابها، ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة و”أحمد عبدالعال محمد” -27 سنة- عامل وإصابة الطفل “احمد محمد مختار”، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام، وتحرير محضرا بالواقعة.

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