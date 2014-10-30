وزير الرى يطلق إشارة البدء لتشغيل محطة لرى مائة ألف فدان في توشكى

أطلق الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى اليوم الخميس إشارة البدء لتشغيل محطة رقم (2) على فرع 3 لرى زمام قدرة 100 ألف فدان في وادى توشكى.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمدة يومين يتفقد خلالها مغازى مشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى ومشروعات الوزارة في نطاق محافظة أسوان.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفى، ان الزيارة تتضمن تفقد سحارة دليل فرع (3-4) أسفل قناة مفيض توشكى والتي تهدف إلى ربط جانبى دليل فرع 3،4 وذلك لنقل المياه من أحد جانبى الدليل إلى الجانب الأخر مروراً أسفل قناة مفيض توشكى استعدادً لزراعة الاراضى على دليل فرعي 3،4 بتكلفة 109 ملايين جنيه. كما يتفقد مغازى الأعمال الجارية بمشروع حفر الآبار اللازمة لزراعة 30 ألف فدان بمنطقة أبوسمبل على المياه الجوفية والتى تأتى فى إطار المرحلة الأولى لزراعة مليون فدان ضمن خطة الدولة لزراعة 4 مليون فدان.

وأوضح البيان أنه قد تم إعداد التصور الأمثل لتوزيع الآبار المقترحة ،حيث يتراوح زمام البئر الواحد بين (100-120 فدانا) .. مضيفاً أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون مع القوات المسلحة ممثلة فى إدارة المياه بالهيئة الهندسية لتنفيذ 50 بئراً كمرحلة أولى ضمن الـ250 بئرا.

وأشار إلى أنه من المقرر ان يزور وزير الرى القريتين السكنيتين عن الكيلو 50 على ترعة الشيخ زايد ، واللتين تضمان 110 وحدات سكنية إضافة إلى 5 مبان إدارية علاوة على نادي اجتماعي ومسجد ، كما يتفقد منطقة حجز الرمال للحد من زحف الكثبان الرملية من ك 38 حتى ك39 الجارى تنفيذها بمعرفة معهد صيانة القنوات كمنطقة رائدة.

ويعقد مغازى اجتماعا مع ممثلى الشركات العاملة بمشروع توشكى لمناقشة الموقف التنفيذى والمعوقات التى تواجهها ، والإستفادة مما تم إنفاقه من استثمارت بالمشروع، حيث تبلغ عدد الشركات نحو 6 شركات مسند إليها الأعمال بالمشروع. كما يلتقي مغازي بالشركات التي تقوم بتنفيذ مآخذ المياه في مساحة 17 ألف فدان بتوشكى على فرع ( 2).

ويتفقد وزير الرى أنفاق التفتيش بالسد العالى وكذلك مفيض طوارئ السد العالى الذى يبلغ طوله نحو 6كم وعرض القاع 300 م ، ويختتم الزيارة بتفقد سير الأعمال بمتحف النيل، والذي يطل على خزان أسوان مباشرة.

يذكر أنه تم تنفيذ نحو 94% من حجم الأعمال بتكلفة 78,2 مليون جنيه من مشروع المتحف الوثائقى لخزان أسوان والسد العالى ، وتم التنسيق مع وزارة الأثار لزيارة طلبة الفنوان التطبيقية لعمل التصور الشامل لمقتنيات المتحف، كما تم بدء التشغيل التجريبى لأجهزة المتحف ، ومن المنتظر افتتاح المتحف في يناير القادم بالتزامن مع احتفالات بدء تشغيل السد العالي.

أ ش أ