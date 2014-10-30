عشرات المواطنين يقطعون الطريق بقنا احتجاجاً على تكرار مشكلة الصرف الصحى

قام العشرات من المواطنين بقطع الطريق أمام شارع مصنع المكرونة بمنطقة الشئون بمدينة قنا احتجاجا على كثرة طفح مياة الصرف الصحى بالبالوعات وعدم الأستجابة لمطالبهم من قبل شركة الصرف.

كان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا قد تلقى اخطارا بقطع طريق بمدينة قنا ، وكشفت التحريات قيام عدد من المواطنين بقطع الطريق بمنطقة شارع المكرونة احتجاجا على تكرار طفح بمياة الصرف الصحى بالبالوعات بالمنطقة مما تسبب انتشار الروائح الكريهة رغم تقدمهم بالعديد من الشكاوى دون جدوى.

تدخلت الأجهزة الأمنية لإقناعهم بفتح الطريق واستدعاء المسئولين بشركة الصرف لحل المشكلة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.