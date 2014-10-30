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بالفيديو والصور.. قوات الأمن المركزى تطوق جامعة المنصورة بعد اشعال النيران بمبنى الحرس الإدارى

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بالفيديو والصور.. قوات الأمن المركزى تطوق جامعة المنصورة بعد اشعال النيران بمبنى الحرس الإدارى بالفيديو والصور.. قوات الأمن المركزى تطوق جامعة المنصورة بعد اشعال النيران بمبنى الحرس الإدارى

أثار حريق المبنى

طوقت قوات الأمن المركزى وسيارات الحماية المدنية، جامعة المنصورة، بعد أحداث العنف التى شهدتها اليوم ، عقب اشعال طلاب الإخوان النيران فى مبنى الحرس الإدارى . 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط 7 طلاب بينهم فتاة فى أحداث العنف التى قام بها طلاب جامعه المنصورة المنتمين لجماعة الاخوان، بعد قيامهم بالتعدى على الأمن الإدارى للجامعة واصابة أثنين بجروح قطعية بالبطن واليد وهم عبد الله شكرى العزازى موظف والسيد منير فرد امن أدارى

وتحفظت قوات الأمن على “محمد ع س” أستاذ مساعد بكلية الطب أثناء تصويره موقع الأحداث، كما تم ضبط الطالب عبد الرحمن عبد المنعم وبحوزته سلاح أبيض “سكين” أثناء أعتداءه على الأمن الإدارى .

وقام اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الدقهلية واللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بالدخول الى الحرم الجامعى، فيما أعلنت حركة طلاب ضد الانقلا ب بجامعه المنصورة والتى أسسها طلاب الاخوان فى بيان لها عن مسؤليتها عن الاحداث .

الجدير بالذكر أنه تم القبض على 16 من طلاب الإخوان، بحوزتهم 5 قنابل يوم الثلاثاء الماضى فى أحداث عنف بجامعة المنصورة .

 

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