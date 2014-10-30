على غرار «ويكيليكس».. «كريس كولمان» يسرب «وثائق سرية» للحكومة المغربية

على غرار الموقع العالمي الأشهر في مجال تسريب الوثائق والأخبار «ويكيليكس»، يواصل حساب «كريس كولمان 24» على «تويتر»، تسريب ما يصفها بعشرات «الوثائق السرية» للحكومة المغربية.

وفي تحد واضح للحكومة المغربية، يكشف الحساب من خلال هذه التسريبات، أسرارا حول قضية الصحراء، ووثائق دبلوماسية أخرى توصف بالسرية، مهددا بنشر المزيد منها عبر تغريدة مرفقة بصورة لملفات مصنفة بتواريخ تمتد من 2011 إلى 2014.

وتَحمل الملفات، حسب الحساب، أكثر من 37 ألف وثيقة، يقول عنها «هذه ملفات فساد المغرب التي أنوي مشاركتها مع العالم، فاصبروا»، فيما لاتزال الحكومة المغربية تلتزم الصمت تجاه التسريبات، حيث لم تنف أو تؤكد صحة هذه الوثائق حتى الساعة.

وقال الباحث الأمني والخبير الاستشاري في تقنيات الإنترنت، أمين الشراعي، إن «هذه الوثائق السرية ترجع غالبا إلى اختراق هذا الشخص لبريد إلكتروني أو أكثر لمسؤولين مغاربة، ما أدى إلى حصوله عليها».

وتعود قصة التسريبات، حسب صحف مغربية، إلى بداية 2014، بعد قيام شخص مجهول يلقب نفسه بـ «كريس كولمان»، بفتح حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتسريب مجموعة من الوثائق عبره.

وكان أهم تلك الوثائق المسربة، وثيقة منسوبة إلى وزير الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، تفيد بأنه طلب من نظيره الفرنسي، لوران فابيوس، التدخل من أجل إيجاد وظيفة لابنته، إلا أن وزارة الخارجية المغربية سارعت إلى تكذيب الوثيقة.