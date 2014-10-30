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وزير المالية الفرنسي: شروط تسليم الحاملة «ميسترال» إلى روسيا «غير مكتملة»

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صرح وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابان، الخميس، بأن الشروط ليست مكتملة بعد لتسليم حاملة المروحيات«ميسترال» إلى روسيا.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ديميتري روجوزين، أشار في بيان، أن شركة «روسوبورون اكسبورت»، تلقت دعوة بالفعل من الجانب الفرنسي لحضور مراسم تسلم حاملة الطائرات الأولى من طراز «ميسترال» وذلك قبل أن يتم نفيه بعد عدة ساعات من قبل شركة «دي سي إن إس» الفرنسية لصنع السفن، التي قالت إنه في الوقت الراهن لم يتم تحديد أي موعد في هذا الشأن، وأن الموافقات اللازمة لإجراء عملية التسليم لم تصل بعد.

كانت روسيا وفرنسا، وقعتا صفقة بقيمة 2 .1 مليار يورو، في يونيو ٢٠١١ من أجل شراء بارجتين حربيتين فرنسيتين، واللتين يتم إنشاؤهما بمدينة سان نازير، وكان من المتوقع وصول الحاملة الأولى «فلاديفوستك» إلى روسيا، في نهاية ٢٠١٤، وأن تصل الحاملة الثانية «سيفاستوبول»، في ٢٠١٥.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، هدد، في أكتوبر الماضي، بتعليق تسليمهما حال استمرت روسيا في التدخل في الشأن الأوكراني.

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