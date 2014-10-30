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بدء سادس جلسات قضية إثبات نسب توأم زينة للفنان أحمد عز

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بدء سادس جلسات قضية إثبات نسب توأم زينة للفنان أحمد عز بدء سادس جلسات قضية إثبات نسب توأم زينة للفنان أحمد عز

 

أحمد عز وزينة

بدأت محكمة الأسرة المنعقدة بمحكمة مدينة نصر برئاسة المستشار رفيق السعدى نظر سادس جلسات دعوى إثبات النسب المرفوعة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز والتى تطالبه فيها باثبات نسب طفليها التوام وتسجيلهما باسمه.

ستستمع المحكمة الى اقفوال 8 من الشهود فى القضية منهم 4 من طرف الفنانة زينة و4 من طرف الفنان احمد عز.

وجاء بنص الدعوى القضائية التى اقامها محمد عبد الله المحامى وكيلا عن وسام رضا اسماعيل والشهيرة بـ”زينة” ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بالفنان أحمد عز، بان الاثنان تزوجا بتاريخ 15 يونيو الماضى ودخل عز بـ “زينة” وعاشرها معاشرة الازواج ولا تزال على عصمته حتى الان حسبما ذكرت صحفية الدعوى، وان الاثنين قد تعاشرا فى بعد الزواج ثم غادر أحمد عز مصر متجها الى امريكا وتم اللقاء بينهما هناك واستمرا لمدة 10 ايام يحتفلا بالزواج، وقبل حلول شهر رمضان عادا الى مصر بعد ان مكثا فى لندن “ترانزيت” 4 ساعات.

وكشفت صحيفة الدعوة بان الفنانة زينة اكتشفت بانها حامل حيث شعرت بجنين يتحرك داخل احشائها فهلل الاثنان فرحا واستعدا لعقد زواج رسميا وتوثيقه بعد عقد الزواج شرعيا فى بداية الامر، حتى تلد فى ظل زواج رسمى الا ان احمد عز انكر واختلق المشاكل خاصة بعدما وضعت الفنانة زينة على فراش زوجيته الصحيحة التؤام “زين الدين وعز الدين” بتاريخ 10 فبراير الماضي.

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