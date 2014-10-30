الخارجية تحث المسافرين للسعودية بعدم مخالفة أنظمة العمل والزيارة والحج

حث السفير عمرو معوض مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج – في ضوء تزايد الحوادث الجنائية والمخالفات من قبل بعض المواطنين المصريين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية – المواطنين عدم مخالفة أنظمة العمل والزيارة والحج والعمرة والالتزام بمواعيد وتعليمات كل نوع من التأشيرات الحاصلين عليها وتجنب أي سلوك مخالف قد يجعلهم عرضة للإيقاف أو السجن أو الترحيل وفقد الوظيفة.

وحذر السفير معوض المواطنين المسافرين للمملكة من حمل أي مواد أو أقراص مخدرة (ترامادول – ومشتقاته – زانكس – ليبراكس … وغيرها، وكذلك أي نوع من المسكرات) مهما كانت كمياتها حتى ولو كانت بغرض العلاج مع مراعاة عدم توصيل أي حقائب أو ملفوفات إلى أي شخص داخل المملكة حيث تفرض السلطات السعودية عقوبات قانونية مشددة علي كل من تثبت إدانته في قضايا تخالف قوانينها تصل إلى الإعدام .

كما ناشد مساعد الوزير كافة المسافرين إلى أي بلد أجنبي مراجعة الموقع الإليكتروني لوزارة الخارجية المصرية (الذي يحمل عنوان “www.mfa.gov.eg ” -خانة خدمات المواطنين ، ومنه إلى إرشادات السفر) للحصول على المعلومات اللازمة عن كل دولة على حدة قبل السفر إليها تحصيناً لهم ضد أية مشكلات أو مساءلات قانونية قد يتعرضون لها بالخارج .

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