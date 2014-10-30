ديسترو: لا أشعر بأي ضغوط في روما

/أ ش أ/ أكد ماريو ديسترو مهاجم نادي روما الإيطالي لكرة القدم أنه لا يشعر بأي ضغوط في صفوف الفريق سواء من حيث تسجيل الأهداف أو صناعتها لزملائه.

وكان ديسترو قد أسهم في فوز روما 2-0 على فريق شيزينا وسجل هدفه الرابع خلال الموسم والثاني خلال ثلاث مباريات لفريق روما ليتقاسم قمة الترتيب مع فريق يوفينتوس.

وقال ديسترو، فى تصريحات لسكاي سبورت ايطاليا، "حين تسنح لي الفرصة أسعى دائما لاستغلالها لتسجيل هدف".

وأضاف ديسترو صاحب الـ24 عاما "أهم شيء أن الفريق فاز باللقاء وحققنا النقاط الثلاث.لا أعانى من أي ضغوط ونحن جميعا ندرك مدى قوتنا".