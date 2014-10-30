جيش جنوب السودان يصد هجوما للمتمردين على مدينة نفطية

صد جيش جنوب السودان، هجوما للمتمردين على مدينة بنتيو النفطية في شمال البلاد، بعد معارك دامية، كما أعلن، الخميس، وزير الدفاع، كول مانيانج.

وفي أعقاب معارك اندلعت، الأربعاء، قال وزير الدفاع: «سيطرنا على بنتيو»، مضيفا «سقط قتلى بالتأكيد، وعدد كبير من الجرحى الذين نحاول نقلهم»، ولم يقدم حصيلة دقيقة.

وأكد موظف يعمل في مجال المساعدة الإنسانية في قاعدة للأمم المتحدة خارج المدينة، أنه سمع دوي انفجارات طوال، الأربعاء.

وأنهت هذه المعارك هدوءا نسبيا، استمر أشهرا في بنتيو، كبرى مدن ولاية الوحدة النفطية، واندلعت لدى انتهاء فصل الامطار، مما يسهل استخدام الطرق ويزيد من سهولة تنقل القوات، وتعددت مرارا السيطرة على بنتيو منذ بدأ، في ديسمبر، النزاع بين القوات المسلحة الموالية للرئيس سيلفا كير، وقوات نائبه السابق ومنافسه، رياك مشار.