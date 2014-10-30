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إرهاب الشرقية تستأنف محاكمة 113 إخوانى بينهم “فريد إسماعيل “

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إرهاب الشرقية تستأنف محاكمة 113 إخوانى بينهم “فريد إسماعيل “ إرهاب الشرقية تستأنف محاكمة 113 إخوانى بينهم “فريد إسماعيل “

أرشيفية

تستأنف دائرة الإرهاب المنعقدة بمحكمة بلبيس، بالشرقية، برئاسة المستشار صلاح حريز محاكمة 113 إخوانيا أبرزهم القيادى فريد إسماعيل بتهمة التحريض على العنف والانتماء إلى جماعات إرهابية، وتعطيل المواصلات العامة، وتخريب بالمنشآت الحكومية بعدد من مراكز المحافظة.

يأتى ذلك وسط استنفار أمنى مكثف بمداخل القاعة ومخارجها، حيث توجد بوابات إلكترونية بداخل المحكمة لتفتيش المارة دخولا وخروجا، تحسبًا لإفساد أى محاولات تحاول إفساد صفو الجلسات، وأيضا استنفار أمنى خاص خارج المحكمة من الأبواب الأمامية والخلفية والدفع بمدرعات فض الشغب، وذلك بعد حالة الهياج التى شهدتها المحكمة أول أمس من قبل سجناء الإخوان.

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