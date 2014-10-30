«روحاني»: تعزيز العلاقات بين طهران وأنقرة يُرسي الأمن في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، أن تعزيز العلاقات بين طهران وأنقرة يساعد على إرساء الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب روحاني، في رسالة بعث بها إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حسبما ذكرت قناة «برس تي في» الإيرانية، عن ثقته بأن العلاقات بين البلدين ستشهد مزيدا من الازدهار في الفترة المقبلة من خلال الجهود المشتركة التي تبذل من قبل المسؤولين في إيران وتركيا.

وقال إن تعزيز أواصر التعاون بين البلدين على المستويات الثنائية والدولية وبما يتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين يمهد الطريق أمام تحقيق الأمن والسلام المستدام في المنطقة والعالم برمته.