محافظ القاهرة يأمر بزيادة أعمال تطوير ميدانى السيدة نفيسة والسيدة زينب

أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة توجيهاته بسرعة رفع معدل إنجاز أعمال التطوير الجارية بميدانى السيدة نفيسة والسيدة زينب، للانتهاء منها وفقاَ للجدول الزمنى المحدد والمقدر له منتصف الشهر المقبل، وذلك بتكلفة تتجاوز الـ10 ملايين جنيه من موزانة المحافظة، مع إمكانية تقسيم العمل داخل الميدانين لقطاعات يتم التطوير بها بالتوازى وبفرق عمل مكثفة تحقيقا لسرعة الإنجاز.

وشدد المحافظ – خلال تفقده اليوم الخميس لأعمال التطوير الجارية بميدانى السيدة نفيسة والسيدة زينب – على عدم المساس بنسبة المسطحات الخضراء وأشجار النخيل المحيطة بالميادين، موضحا أنه فى حالة الاضطرار أو تعارضها مع أعمال التطوير يتم نقلها بنفس المساحة لأماكن أخرى بديلة داخل الميدان.

وأشار إلى أن أعمال التطوير بميدانى السيدة نفيسة والسيدة زينب تأتى ضمن استراتيجية تنتهجها أجهزة المحافظة لتطوير كافة ميادين العاصمة من أجل إعادة المظهر الحضارى والانضباط المرورى لها، مبينا أن هذه الأعمال تم دراستها ووضع التخطيط المعماري لها من قبل نخبة من أساتذة متخصصين بكليات الهندسة، لافتا إلى أنه يتزامن معها حملات مكثفة ودورية لرفع الإشغالات وإزالة الأكشاك والتعديات غير المرخصة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع المطلة والمؤدية لتلك الميادين.

يشار إلى أن أعمال التطوير الجارية بميدانى السيدة نفيسة والسيدة زينب، تشمل رفع كامل لكفاءتهم من حيث صيانة وتجديد الأرصفة والجزر الوسطى والتخطيط الأرضى، فضلا عن أعمال التشجير والإنارة والتجميل مع إجراء بعض التعديلات المرورية اللازمة لتوسعة المداخل والمخارج للميادين، وتخصيص أماكن لانتظار السيارات بهدف تسهيل حركة مرور السيارات والرواد من المواطنين.

أ ش أ