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وزير الإعلام يدعم «الإسكندرية السينمائى» بـ100 ألف جنيه

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وزير الإعلام يدعم «الإسكندرية السينمائى» بـ100 ألف جنيه وزير الإعلام يدعم «الإسكندرية السينمائى» بـ100 ألف جنيه

كتب : محمد عبدالجليل منذ 14 دقيقة

وافق صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، على دعم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الــ 29 والتى تعقد خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر المقبل، جاء ذلك خلال استقبال «عبدالمقصود» للناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وهى الجهة المنظمة للمهرجان.

وقال «أباظة» إن لقاءه بالوزير كان مثمراً، حيث وافق على استمرار تقديم الجوائز الإعلانية للأفلام المصرية المشاركة فى المهرجان وقيمتها مائة ألف جنيه، بالإضافة إلى منح رعاة المهرجان خصماً على الإعلانات قيمته 50% من قيمة الإعلانات بجميع قنوات التليفزيون.

كما وافق الوزير على نقل حفلى الافتتاح والختام على الهواء مباشرة على الفضائية المصرية وإحدى القنوات الأرضية بالإضافة إلى توفير التغطية اللازمة للمهرجان فى قنوات قطاع التليفزيون وقطاع القنوات المتخصصة والفضائية المصرية.

وأضاف «أباظة» أن الوزير وافق أيضاً على عرض إعلانات المهرجان على قناة فضائية وأخرى أرضية مجاناً قبل بداية المهرجان بأسبوع وخلال فترة إقامته تشجيعاً له ودعماً لنشاط سينمائى إقليمى يقام على أرض ، وهو واحد من المهرجانات السينمائية المهمة التى تقيمها مصر لكى يخرج المهرجان بالصورة المشرفة التى تليق بمصر وبقيمة الفن السينمائى.

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