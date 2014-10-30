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فعاليات رأس الخيمة: مبادرة تغرس محبة الوطن في نفوس أبنائه

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فعاليات رأس الخيمة: مبادرة تغرس محبة الوطن في نفوس أبنائه فعاليات رأس الخيمة: مبادرة تغرس محبة الوطن في نفوس أبنائه

أشادت فعاليات اجتماعية في رأس الخيمة بمبادرة يوم العلم، مؤكدين أنها تغرس روح الاتحاد ووحدة البيت، ومحبة الوطن في نفوس أبنائه.

وقال خليفة محمد المكتوم مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، بمبادرة يوم العلم، لافتاً أن هذه المبادرة تؤكد على غرس روح الاتحاد ووحدة البيت، ومحبة الوطن في نفوس أبنائه، وأننا مستعدون دائماً للتضحية فداء لهذا الوطن.

وأكد الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى صقر في رأس الخيمة، أن علم دولتنا يمثل رمزاً للمجد وعزة الوطن وشموخه، وهو أحد الرموز الوطنية للدولة المستقلة وسيادتها وعنوانها، ويوحد قلوبنا وطاقاتنا وإمكانياتنا على عشق تراب الوطن.

وعبرت سميرة سليمان مدير الاتصال المؤسسي بدائرة الأشغال في رأس الخيمة، عن اعتزازها الكبير بالعلم لأنه تعبير حقيقي عن الانتماء للوطن الذي نلتقي جميعاً على محبته والعمل من أجل رفعته وحمايته، ورمز للتلاحم الوطني والتأكيد على مدى الحب الخالص لهذه الأرض الطيبة.

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