أحمد محبوب: يعكس تلاحم القيادة الحكيمة والشعب

تقدم أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة الاحتفال بـ«يوم العلَم»، تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع علم الدولة عالياً خفاقاً بجميع المؤسسات والوزارات ودور العلم والجامعات، وفي كل مكان في الدولة، في اليوم الثالث من نوفمبر؛ ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، مؤكداً أنه حدث يعكس التلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب.

وأشاد مدير جمارك دبي بهذا التلاحم، متمنياً أن يعم الفرح والسرور في أنحاء الدولة، وأن ينعم الله على شعب الإمارات بالراحة والاستقرار والطمأنينة، وأن يديم المحبة والسرور على الجميع.

وقال: «إن مبادرة الاحتفال بيوم العلم تعبر عن حبنا الصادق وولائنا .