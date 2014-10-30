نخب تربوية: رفع العلم تعزيز للوحدة في النفوس

تلقت نخب تربوية دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع علم الدولة على الدوائر والمنازل والمؤسسات بكثير من الاعتزاز والتقدير، مؤكدين أن المبادرة تأتي تعزيزاً للوحدة في النفوس واحتفاءً بمنجزات الوحدة الوطنية التي ارتفع علمها في الثاني من ديسمبر عام 1971.

وقال علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية نعتز بقرار صاحب السمو نائب رئيس الدولة وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا نتمنى أن يعيدها الله أعواما وأعواما وأن يظل الاتحاد في استقرار ورخاء تحت راية قيادتنا الرشيدة، مشيرا الى ان توحد الدولة تحت راية واحدة بقيادة مؤسس الدولة وباني نهضتها واتحادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جاء نتيجة رؤية سديدة للقيادة تحت راية واسم واحد هو دولة الامارات.

ترحيب واعتزاز

وتحدث سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم عن ترحيبهم واعتزازهم بالدعوة الكريمة، مؤكدا ان هذا التوجه المهم حمل صبغة وطنية، فهو فرصة ليظهر كل فرد على هذه الارض الطيبة المعطاءة ما يكنه من مشاعر حب وتقدير وإعجاب للوطن وترسيخ للمعاني الوطنية لدى الابناء.

فرحة للجميع

وقالت عائشة سيف امين عام مجلس الشارقة للتعليم ان فرحة الجميع واستجابتهم لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في رفع علم دولة الإمارات تجسد معاني الانتماء لدولة الاتحاد التي تراهن دوما على عقدها الثمين المؤلف من 7 درر ثمينة.