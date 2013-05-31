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ميريل ستريب تشترى منزلاً بـ4.5 مليون دولار

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ميريل ستريب تشترى منزلاً بـ4.5 مليون دولار ميريل ستريب تشترى منزلاً بـ4.5 مليون دولار

كتب : إنجى الطوخى منذ 13 دقيقة

«الرفاهية ليس لها حدود» هو المبدأ الذى عملت به النجمة الأمريكية «ميريل ستريب» عندما قررت شراء منزل لها يقدر بـ 4.5 مليون دولار بـ«هوليوود هيلز» بولاية كاليفورنيا.

«ستريب» التى تعد من أكثر الممثلات فى تاريخ أمريكا ترشيحا لجائزة الأوسكار وفازت بها للمرة الثالثة مؤخراً كأفضل ممثلة عن فيلم «المرأة الحديدية»، اختارت المنزل الذى تقدر مساحته بـ3.700 قدم مربع لتعيش به مع زوجها النحات «دون غومر» وهو بذلك ينضم إلى قائمة الثروات العقارية التى تملكها «ستريب» من مجموعة عقارات فى ولاية «كونيتيكت»، وبيت كبير فى مدينة «نيويورك».

ويبلغ عدد غرف المنزل الذى اختارته «ستريب» ليكون مطلاً على منظر شروق الشمس 19 غرفة، ويتكون من عدة أدوار، فى كل دور أربع غرف نوم و3 حمامات، ويعود تاريخ بناء المنزل إلى 1954 من قِبل الشركة الهندسية الشهيرة «Honnold & Rex»، ويمثل المنزل حالة معمارية خاصة لأنه يطل على العديد من المناظر الطبيعية.

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