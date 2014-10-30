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عبدالله الحنطوبي: العلم يحمل معاني وطنية سامية

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عبدالله الحنطوبي: العلم يحمل معاني وطنية سامية عبدالله الحنطوبي: العلم يحمل معاني وطنية سامية

قال عبدالله الحنطوبي نائب مدير بلدية الفجيرة: إن الاحتفال بيوم «العلم » الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر، برفعه عالياً خفاقاً تقدير لهذا الرمز الوطني الكبير وما يحمله من معان سامية تتضمن قيم الولاء والانتماء للوطن، والقيادة الرشيدة.

يوم العلم يشد من أواصر أبناء المجتمع ويرفع من الروح الوطنية لدى شباب الوطن، ويعكس مدى التلاحم المجتمعي والوطني عند أهل الإمارات.

بألوانه الأربعة الأحمر والأخضر والأبيض والأسود رمز عزة شعب الإمارات وسر قوته ومصدر فخره واحترامه، عاش علم الإمارات، وعاش اتحادها، وعاشت دولتنا عزيزة أبية.

 

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