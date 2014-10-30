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“لبيب” يصل الوادي الجديد لوضع حجر أساس مشروعات خدمية بالقرى الفقيرة

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“لبيب” يصل الوادي الجديد لوضع حجر أساس مشروعات خدمية بالقرى الفقيرة “لبيب” يصل الوادي الجديد لوضع حجر أساس مشروعات خدمية بالقرى الفقيرة

اللواء عادل لبيبب، وزير التنمية المحلية

استقبلت محافظة الوادى الجديد ، صباح اليوم الخميس ، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، الذي يزور المحافظة لوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الخدمية بالقرى الفقيرة بمركزى الخارجة وباريس.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد ان الوزير سيضع حجر أساس لقرى الظهير الصحراوى الجديدة بمنطقة ارض الملك بباريس ، كما سيتفقد الوزير القرية الثالثة والرابعة بقرى درب الاربعين جنوب مركز باريس ، وهى من القرى الأشد فقرا بالمحافظة وتعانى من نقص حاد فى الخدمات والمرافق.

وأضاف عشماوى ان الوزير سيختتم زيارته بزيارة مشروع الإسكان الاجتماعى بحى 25 يناير بمدينة الخارجة ، وقرية الشباب الجديدة ببورسعيد ، جنوب مركز الخارجة.

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