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رئيس أركان الجيش الليبي السابق: نحمل أنصار نظام «القذافي» مسؤولية عدم الاستقرار

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حمل رئيس هيئة أركان الجيش الليبي السابق، اللواء عبدالسلام العبيدي، أنصار نظام العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، مسؤولية عدم استقرار بلاده.

وقال العبيدي، الخميس، إن «أنصار النظام السابق مسؤولون مسؤولية كاملة عما يحدث من عدم استقرار بالبلاد».

وأرجع العبيدي استمرار الاغتيالات بمدينة بنغازي منذ عام تقريبًا، لعدم وجود أجهزة جنائية للكشف عن الجناه، مشيرًا إلى أن «الأجهزة الأمنية لم تحدد أي شخص شارك في هذه الأعمال الإرهابية»، ما أدى إلى تزايد حدة الاغتيالات لعدم وجود العقاب.

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