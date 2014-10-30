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أنشيلوتي يتدارك تصريحاته بشأن بلاتر

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أنشيلوتي يتدارك تصريحاته بشأن بلاتر أنشيلوتي يتدارك تصريحاته بشأن بلاتر

(إفي): تدارك الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني التصريحات التي أدلى بها بشأن جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بعد الفوز على كورنيا بأربعة أهداف مقابل واحد في ذهاب دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.

وأجاب أنشيلوتي ردا على سؤال عن رأيه في تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن أحقية حارس مرمى منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ مانويل نوير بالفوز بالكرة الذهبية، قائلا "يدهشني ما يفعله، لكن ماذا علينا أن نصنع، من المستحيل إغلاق فم رئيس الفيفا".

ولكنه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز على كورنيا، علق "يجب علي تصحيح ذلك، طلب (منح) الكرة الذهبية في المونديال (لأفضل لاعب) لنوير وأنا متفق معه في هذا".

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