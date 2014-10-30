سيميوني متعجب من عدم فوز كورتوا بجائزة أفضل حارس

(إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيموني، المدير الفني لأتليتكو مدريد، أنه كان من "الغريب" عدم فوز البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الروخيبلانكوس الموسم الماضي ولاعب تشيلسي الحالي، بجائزة أفضل حارس في الدوري الإسباني.

جائزة ذهبت للكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد الحالي وليفانتي سابقا.

وقال سيميوني في مقابلة لبرنامج (اللارجيرو) بمحطة (كادينا سير) الأربعاء "كان من الغريب عدم فوز كورتوا بالجائزة. نافاس جيد ولكن كورتوار يتفوق عليه".

مبرزا أن البلجيكي هو "أفضل حارس في الموسم الماضي" والحائز على جائزة "زامورا" التي تمنح للحارس الذي يمنى مرماه بأقل عدد من الأهداف، في آخر موسمين.

وأكد سيميوني أن "النظام" يتسبب قي اختيار "أسماء وليس قدرات"، مشيرا إلى أنه "خلال الموسم الماضي من المسابقة تم اختيار اللاعبين الأفضل من فريقنا"، وأن عدم الفوز بجوائز رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لا "يقلل" من أتليتكو.

ومن ناحية أخرى، علق سيميوني على منعه من حضور ست مباريات وعقوبات أخرى منها طرده من لقاء إياب كأس ملك إسبانيا، البطولة التي فاز بها أتليتكو، قائلا "كانت تجربة قاسية. أحاول الآن التركيز بشكل أكبر".

واعترف سيميوني خلال اللقاء بأنه خلال المواسم الثلاثة التي تولى فيها تدريب أتليتكو، فكر مرات في الرحيل ولكنه قرر الاستمرار مع الروخيبلانكوس لأنها "لحظة الصعود"، مضيفا أن "الفريق يتطور فلما لا نكافح خمس أو ست سنوات بحق".