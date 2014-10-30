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أنشيلوتي: إيسكو في أفضل حالاته منذ انتقاله للريال

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أنشيلوتي: إيسكو في أفضل حالاته منذ انتقاله للريال أنشيلوتي: إيسكو في أفضل حالاته منذ انتقاله للريال

(إفي): أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني على لاعب الوسط إيسكو، حيث أكد أنه في أفضل حالاته منذ وصوله للريال.

وذلك بعد الفوز على مضيفه كورنيا، الذي ينتمي لدوري الدرجة الثالثة، بأربعة أهداف مقابل واحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي هتف خلالها الجمهور لإيسكو، "انه لاعب محبوب. ومتحمس يعمل ويركض.. أنها الفترة الأفضل له منذ انتقاله للريال. نتمنى أن يحافظ على هذا الإيقاع".

وأوضح المدرب الإيطالي "لقد شاهدت الكثير من مشجعي الريال. كل من شاهد المباراة لابد وأن يكون سعيدا للغاية بالصورة التي ظهر بها الفريق".

وعن مشاركة الفرنسي كريم بنزيمة في المباراة، التي غاب عنها أغلب نجوم الريال، أشار "لم يكن في حاجة للراحة"، موضحا "كل الفريق بحالة جيدة في هذه اللحظة".

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