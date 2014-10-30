فاران: أتمنى أن تكون الكرة الذهبية مدريدية

(إفي): أعرب الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد الإسباني عن أمله في أن تكون جائزة الكرة الذهبية لعام 2014 من نصيب أحد لاعبي الريال الستة المرشحين للفوز بها.

وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بعد التغلب على كورنيا، الذي ينتمي لدوري الدرجة الثالثة، بأربعة أهداف مقابل واحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال فاران، في تعليقه على أحقية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، "قرار منح الكرة الذهبية ليس بيدي، أتمنى أن يفوز بها أحد لاعبي الريال".

وتم ترشيح ستة لاعبين من ريال مدريد لهذه الجائزة هم: كريستيانو -الفائز بنسخة العام الماضي منها- وكريم بنزيمة، وجاريث بيل، وسرجيو راموس، وتوني كروس وجيمس رودريجز.

وعن الكرات الهوائية علق "لدينا القدرة على تسجيل أهداف من كرات ثابتة، واذا واصلنا القيام بهذا، فهو أمر جيد للفريق".

وتعليقا على الثنائية التي سجلها في مرمى كورنيا، قال إن الكأس "هي البطولة التي أسجل فيها أكبر عدد من الأهداف. أنهما أول أهدافي هذا الموسم، وأتمنى تسجيل المزيد".

ورفض التعليق على "جوائز رابطة الدوري الإسباني" لكرة القدم لموسم 2013-2014، حيث قال "لست أنا من يقرر".