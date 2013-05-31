الخارجية الأمريكية: نسعى لأن تعمل المنظمات الأهلية في مصر بطريقة شفافة وقانونية

حثت الخارجية الأمريكية حكومة مصر على إجراء مشاورات مع المجتمع المدني لتنقيح مسودة قانون الجمعيات الأهلية الأخيرة وفقا للالتزامات مصر الدولية، مشيرة إلى أنها تود أن ترى مصر والمنظمات الأهلية تعمل بطريقة شفافة وخاضعة ؟للمساءلة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي إن واشنطن تقوم بمراجعة آخر مسودة لمشروع القانون التي تم تقديمها لمجلس الشوري.

وأضافت : “نود أن نرى مصر والمنظمات الأهلية تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة”، وأضافت: “القيود التشريعية على أنشطة المنظمات، التي نرى أنها لا تزال جزء من المسودة الأخيرة، لن تضر فقط بصورة مصر الدولية بل وأيضا بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة إلى الشعب في هذا البلد” .

أ.ش.أ