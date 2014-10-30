انتحار طالب ثانوى داخل إحدى المزارع بوادى النطرون بالبحيرة‎

لقى طالب ثانوى بمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة مصرعه، بعد قيامه بشنق نفسه داخل إحدى المزارع بمنطقة الحمراء.

تلقى اللواء محمد فتحى اسماعيل مدير أمن البحيرة، اخطارا بالحادث من مأمور وادى النطرون، وكشفت التحريات عن عثور بعض الأهالى على جثة “مجدى.ف.م-18 عاما” طالب بالمدرسة الثانوية التجارية تتدلى من حبل مربوط حول العنق بشجرة داخل إحدى المزارع،بمنطقة الحمراء.

وبمناظرة الجثة من مفتش الصحة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، ولم يتهم شقيق الطالب أحدا بالوقوف وراء الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.