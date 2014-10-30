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منع وزير خارجية المعارضة السورية من دخول مصر وترحيله إلى تركيا

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منع وزير خارجية المعارضة السورية من دخول مصر وترحيله إلى تركيا منع وزير خارجية المعارضة السورية من دخول مصر وترحيله إلى تركيا

مطار القاهرة

رحلت سلطات مطار القاهرة بترحيل خالد عبدو الصالح، وزير خارجية المعارضة السورية، إلى تركيا بعد منعه من دخول ، لعدم التزامه بتعليمات دخول السوريين لمصر.

وصرح مصدر بالمطار انه “أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة التركية القادمة من إسطنبول تبين وجود وفد من المعارضة السورية، وبفحص بياناتهم تبين أن وزير خارجية المعارضة السورية خالد عبدو الصالح غير مستوفى شروط دخول السوريين لمصر”.

وأضافت المصادر أنه بعرض الأمر على الجهات الأمنية قررت ترحيله من حيث أتى، بينما تم السماح لباقى الوفد بالدخول.

وأوضحت المصادر أن بعض أعضاء وفد المعارضة السورى طلب العودة مع الصالح إلى تركيا إلا أن مستقبليهم من وزارة الخارجية أقنعوهم بالدخول لإتمام زيارتهم لمصر ولقاء كبار المسئولين بالخارجية وجامعة الدول العربية.

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