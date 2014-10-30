براءة 26 من أعضاء “وايت نايتس” من تهمة التظاهر بدون ترخيص بدوران شبرا

قضت محكمة جنح الساحل، والمنعقدة بمجمع الجلاء ببرائة 26 من أعضاء “وايت نايتس”، لاتهامهم بتنظيم مسيرة دون ترخيص.

ونسبت لهم النيابة عددًا من الاتهامات منها تنظيم مسيرة دون تصريح، والاعتداء على المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية بمنطقة شبرا.

يذكر أن نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل حسين المحامى العام الأول لشمال القاهرة، قد قررت حبس 36 متهما من أعضاء “الوايت نايتس” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ورود محضر تحريات المباحث حول واقعة تنظيم مسيرة دون تصريح، والاعتداء على المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية بمنطقة شبرا.