محافظ الغاط يترأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني

ترأس محافظ الغاط عبدالله بن ناصر السديري اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الغاط وذلك بمقر قاعة الاجتماعات بمحافظة الغاط بحضور مدير إدارة الدفاع المدني المقدم محمد مطلق العنزي وجميع أعضاء اللجنة.

وأوضح أمين اللجنة الفرعية الرائد جاسر الشمري أنه من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها استكمال ترميم سد الغاط وإزالة بقايا المواد ومخلفات الإنشاء بعد انتهاء المقاول وكذلك ترميم مدرجات وادي الباطن مما يضمن تخفيف جريان السيول وتنظيف وتعميق ورفع جوانب الوادي الواقع بالقرب من المحافظة والمزارع المجاورة واستحداث عبارات تصريف للسيول على طريق أبا الصلابيخ بأقرب من النفود وكذلك عبارات بالقرب من مخرج (22) على الطريق السريع مما يضمن منع ارتفاع منسوب السيول فوق الطريق ومنع تجمعها.

وتابع: وكذلك تم بحث انشاء مركز للدفاع المدني بالمخطط الشرقي للمحافظه وخدمة للطريق السريع نظراً لكثرة الحوادث وكذلك تفعيل دور ادارة الطرق والنقل على الطريق السريع خاصة عند وقوع حوادث الناقلات بتوفير رافعة ومعدات ثقيلة على وجه السرعة وإيجاد الحلول لمعالجة انحدار طلعة الغاط على الطريق السريع وعند تحويل المسار في حالة وقوع حادث يودي إلى إغلاق الطريق احيانا بالكامل.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة الفرعية الاستعداد لموسم الأمطار وسرعة تجاوب مندوبي الجهات للحالات الطارئة عند طلبهم من قبل الدفاع المدني وكذلك وضع بوابة لمنع دخول المنتزهين الى باطن الوادي (السد) وقت هطول الأمطار وإيجاد طريق للتنزه بموقع مرتفع غير بطن الوادي.

وفي نهاية الاجتماع قدم محافظ الغاط شكره وتقديره للجميع وما يخدم المحافظة والمراكز التابعة لها محل اهتمام ومتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي امير منطقة الرياض – حفظه الله-.